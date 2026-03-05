In un'intervista a 'Rivista Undici', Adrien Rabiot ha spiegato di essere arrivato al Milan con l’obiettivo di contribuire alla squadra e di mettere tutto se stesso a disposizione. Il centrocampista francese ha parlato della sua volontà di aiutare i compagni e di adattarsi al nuovo ambiente. Rabiot ha anche condiviso alcune impressioni sulla sua esperienza finora, senza entrare in dettagli più approfonditi.

Adrien Rabiot, uno dei pilastri del nuovo centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri è stato intervistato dai microfoni di 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Marsiglia, ha subito lasciato il segno, conquistando il cuore di tutti i tifosi. 'Il cavallo pazzo' ha volto toccare diverse tematiche, a partire dal suo arrivo al Milan e i primi mesi a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan cerca il nuovo numero 9: chi è Pellegrino? Sul suo arrivo al Milan e i primi mesi positivi: «Mi aspettavo un impatto del genere. Sono venuto qui per questo, per aiutare la squadra, per dare tutto me stesso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot: “Sono venuto al Milan per aiutare la squadra e dare tutto me stesso”

Gilardino a DAZN: «Bisogna dare atto alla squadra della prova fatta contro una squadra forte come la Juve. I ragazzi hanno dato tutto»Carnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

Australian Open, Alcaraz: “Un sogno che si avvera. Ferrero? Sono venuto qui giocando per me stesso”Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo dell’Australian Open 2026, diventando il primo tennista della storia a completare il Career Grand Slam a soli...

Altri aggiornamenti su Rabiot Sono venuto al Milan per aiutare....

Discussioni sull' argomento Dal rapporto con Allegri al motivo per cui ha accettato il Milan, Rabiot si racconta: Ibra e Modric esempi; MILAN - Rabiot: Mi aspettavo di far bene, voglio vincere con questo club.

Pagina 4 | Il mio nome è nella storia della Juve. E Allegri al Milan è più...: a tutto RabiotModric giocatore straordinario. Max? Vi spiego: le parole del centrocampista francese in una lunga intervista ... tuttosport.com

Milan, Rabiot: Allegri è rimasto sempre lo stesso. Voglio scrivere il mio nome nella storia del club come al PSG e alla JuveLunga intervista per l'ex Juventus Adrien Rabiot ai microfoni di Rivista Undici: L'impatto immediato sul Milan? Me lo aspettavo, sono venuto qui per questo - ha detto a pochi giorni ... tuttojuve.com

"Il mio nome è nella storia della #Juve. E #Allegri al #Milan è più...": a tutto #Rabiot x.com

Si scrive ADRIEN RABIOT si legge LEADER Il centrocampista francese arrivato al Milan da pochi mesi, è già un elemento centrale per la squadra di Allegri #Rabiot #AcMilan #SpazioMilan - facebook.com facebook