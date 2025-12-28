Gilardino a DAZN | Bisogna dare atto alla squadra della prova fatta contro una squadra forte come la Juve I ragazzi hanno dato tutto

Alessandro Gilardino ha commentato a DAZN la prestazione dei suoi, sottolineando l’impegno mostrato nella sfida contro la Juventus. L’allenatore ha riconosciuto gli sforzi della squadra di fronte a un avversario di grande livello, evidenziando l’impegno dei giocatori nel partita recente. Questa analisi riflette l’approccio sobrio e obiettivo adottato dall’allenatore nel valutare le prestazioni del team.

Gilardino a DAZN: «Bisogna dare atto alla squadra della prova fatta contro una squadra forte come la Juve». Le parole del tecnico del Pisa. Gilardino è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dai bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni. SITUAZIONE – « Se uno deve guardare la classifica ora non può essere contento, ma bisogna dare atto alla squadra della prova fatta contro una squadra forte come la Juventus. I ragazzi hanno dato tutto, come hanno fatto anche nelle gare precedenti. Bisogna dirgli bravi e mantenere grande fiducia ed entusiasmo nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

