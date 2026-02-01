Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo all’Australian Open 2026. A soli 22 anni, diventa il primo tennista a completare il Career Grand Slam. Alcaraz ha detto che è un sogno che si avvera e ha aggiunto che Ferrero? È venuto qui a giocare per se stesso, senza pensare troppo a tutto il resto.

Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo dell’Australian Open 2026, diventando il primo tennista della storia a completare il Career Grand Slam a soli 22 anni. La vittoria, ottenuta in finale contro un avversario di alto livello, ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, coronando anni di impegno e crescita. Il campione spagnolo, reduce da una pre-season segnata da incertezze e critiche, ha dimostrato una maturità tennistica e mentale sorprendente, superando ostacoli fisici e psicologici per raggiungere l’obiettivo più ambito del tennis. La sua strada verso Melbourne è stata segnata da una concentrazione assoluta, con l’obiettivo dichiarato di prepararsi al meglio per il torneo australiano, che ha sempre considerato il punto di partenza per i suoi obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Australian Open, Alcaraz: "Un sogno che si avvera. Ferrero? Sono venuto qui giocando per me stesso"

Australian Open

