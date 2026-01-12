Checco Zalone da record | Buen Camino a un passo da Quo Vado?
Checco Zalone si avvicina a stabilire un nuovo record nel cinema italiano con il suo ultimo film, Buen Camino. Dopo aver ottenuto ottimi risultati al botteghino, il film si avvicina a superare uno dei record più significativi di Quo Vado?, confermando la sua posizione come uno dei protagonisti più rilevanti del panorama cinematografico nazionale.
Checco Zalone è sempre più vicino a riscrivere la storia del cinema italiano. Il suo ultimo film, Buen Camino, continua a macinare incassi e si prepara a superare uno dei record più iconici del box office nazionale. Incassi da capogiro: superata quota 65 milioni. Nel solo ultimo weekend, Buen Camino ha incassato 2.118.782 euro, portando il totale complessivo a 65.292.956 euro e superando la soglia degli 8 milioni di spettatori. Numeri che certificano un successo ormai consolidato e destinato a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Leggi anche: Quanto guadagna Checco Zalone: patrimonio, incassi e guadagni del comico Il record di Quo Vado? è a un soffio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
