Checco Zalone travolge il botteghino Buen Camino a un soffio dal record di Quo vado?

Checco Zalone continua a conquistare il pubblico, con incassi in costante crescita. Il suo nuovo film potrebbe presto superare il record di Quo vado?, attualmente detenuto dal suo precedente successo. I dati indicano che, nelle prossime ore, potrebbe arrivare il sorpasso, consolidando ulteriormente la posizione di Zalone nel panorama cinematografico italiano. Un risultato che conferma la forte affinità del pubblico con il suo stile e le sue produzioni.

Non si arresta il fenomeno Checco Zalone, incassi a valanga e domani potrebbe arrivare il giorno del sorpasso al precedente record segnato dal suo Quo vado? Stando alle cifre, domani Checco Zalone batterà. Checco Zalone. Dopo sole tre settimane di permanenza in classifica, Buen Camino, il film di Natale del comico pugliese uscito proprio il 25 dicembre, incrementerà la la considerevole cifra di 65 milioni 292mila euro superando i 65 milioni 365mila euro di Quo vado?, uscito nel 2016. Stabile in prima posizione, la pellicola che sta attirando nei cinema il grande pubblico ha incassato altri 5.6 milioni di euro segnando 699. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

