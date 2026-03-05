Quindici coltellate per uccidere la ex moglie e poi la fuga da Napoli a Montegabbione

La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo a Pinotto Iacomino, condannato per aver ucciso la ex moglie Ornella Pinto, di 40 anni, il 13 marzo 2021 nella sua casa a Napoli. L’uomo, reo confesso, aveva colpito la donna con quindici fendenti prima di fuggire dalla città e dirigersi verso Montegabbione. La sentenza definitiva è stata emessa dopo il processo in appello.

Il femminicidio di Ornella Pinto è avvenuto il 13 marzo 2021 nell'abitazione della donna in via Cavolino, nel quartiere San Carlo all'Arena a Napoli.