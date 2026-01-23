Gaza la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni | Israele vuole uccidere la speranza
Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni, si trova in Italia per sostenere la campagna a favore della liberazione dei prigionieri palestinesi. La sua visita mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei detenuti nelle carceri israeliane e a evidenziare le sfide di una speranza che, secondo lei, Israele cerca di spegnere.
Fadwa Barghouti è in Italia da giorni per promuovere una campagna per la liberazione del marito e di tutti i prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.🔗 Leggi su Fanpage.it
Gaza, la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni: “Israele vuole uccidere la speranza”Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni, è in Italia per sostenere la campagna di sensibilizzazione sulla situazione dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.
Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 23 anni, è la prova che Israele non perdona la resistenza moraleMarwan Barghouti, leader palestinese detenuto da 23 anni, rappresenta la fermezza della resistenza morale palestinese.
Gaza, la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni: Israele vuole uccidere la speranza
Argomenti discussi: Portare la famiglia da Gaza al Regno Unito non è urgente. L’assurda storia di Bassem Abudagga; Gaza, al via Consiglio per la pace. Casa Bianca: Possibile sostituto dell’Onu; In fuga dall’inferno di Gaza, la famiglia si ricongiunge a Roncadelle; Fuga dalla Striscia di Gaza. L’odissea di Tawifq: La mia vita sarà qui.
Gaza, la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni: Israele vuole uccidere la speranzaFadwa Barghouti è in Italia da giorni per promuovere una campagna per la liberazione del marito e di tutti i prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane ... fanpage.it
La moglie del leader palestinese Barghouti: Serve sforzo comune per la liberazione di mio marito come accadde per MandelaFadwa Barghouti ha incontrato i leader di centrosinistra per la campagna internazionale di liberazione del marito detenuto dal 2002 ... ilfattoquotidiano.it
Salvato dai bombardamenti di Gaza, Tawfiq è fuggito grazie a un’evacuazione straordinaria per riabbracciare moglie e figli a Roncadelle. #Brescia #elive #adlzavidovici #famiglia #Gaza #Roncadelle #strisciadiGaza - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.