Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni, si trova in Italia per sostenere la campagna a favore della liberazione dei prigionieri palestinesi. La sua visita mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei detenuti nelle carceri israeliane e a evidenziare le sfide di una speranza che, secondo lei, Israele cerca di spegnere.

Fadwa Barghouti è in Italia da giorni per promuovere una campagna per la liberazione del marito e di tutti i prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.

Gaza, la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni: "Israele vuole uccidere la speranza"
Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni, è in Italia per sostenere la campagna di sensibilizzazione sulla situazione dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 23 anni, è la prova che Israele non perdona la resistenza morale
Marwan Barghouti, leader palestinese detenuto da 23 anni, rappresenta la fermezza della resistenza morale palestinese.

Fadwa Barghouti è in Italia da giorni per promuovere una campagna per la liberazione del marito e di tutti i prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane

La moglie del leader palestinese Barghouti: Serve sforzo comune per la liberazione di mio marito come accadde per Mandela
Fadwa Barghouti ha incontrato i leader di centrosinistra per la campagna internazionale di liberazione del marito detenuto dal 2002

