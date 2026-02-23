marito impreca per il rigore non dato al napoli la moglie lo prende a coltellate pensando che la stesse insultando

Un uomo si infuria per un rigore negato al Napoli durante la partita contro l’Atalanta, mentre la moglie, convinta che lo stesse insultando, lo colpisce con un coltello. La lite tra i due si accende subito dopo aver seguito il match in tv, quando le parole dell’uomo si fanno più accese. La scena si svolge in casa, davanti agli occhi di un figlio. La polizia è intervenuta per calmare la situazione.

Le sue ingiurie erano per il rigore negato durante Atalanta - Napoli, partita che seguiva in televisione. Ma la moglie trentacinquenne di un tifoso partenopeo di 40 anni che abita nella zona di Napoli di Capodimonte ha pensato fossero rivolte a lei. Così ha minacciato il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. L’uomo si è rifiutato, e la donna ha impugnato un paio di forbici e glielo ha lanciato contro. Poi ha raccolto un coltello da cucina e sferrato un fendente, tentando di colpirlo al fianco sinistro, e, una volta mancato l’obiettivo, puntando all’altro fianco. Sanguinante, il quarantenne ha chiamato prima il 112, poi il 118, mentre la moglie gli tirava coltelli contro, uno dei quali si è conficcato nel muro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

