Toscana | è ' migrante' 12% degli abitanti a Prato incidenza più alta d' Italia 22,9%

In Toscana, circa il 12% degli abitanti è di origine straniera, con Prato che registra la più alta incidenza d’Italia, pari al 22,9%. Nel 2024, la popolazione straniera nella regione ha raggiunto circa 439.789 residenti, con un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente. Questa crescita rappresenta il terzo anno consecutivo di aumento, secondo i dati provvisori dell’Istat.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Da 424.066 stranieri residenti a 439.789. Aumenta per il terzo anno consecutivo l'immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell'anno successivo, infatti, nel 2024 la popolazione straniera è salita di un ulteriore 3,7%, una quota corrispondente a quasi 16mila persone, almeno stando ai dati provvisori diffusi dall'Istat nel corso dell'anno. E' quanto emerge dal Dossier statistico immigrazione a cura di Idos presentato oggi a Firenze dalla Cgil Toscana. Diversamente dal 2023, quando l'incremento era stato determinato soprattutto dal numero limitato di stranieri che avevano lasciato la Toscana, quindi da una maggiore propensione al radicamento, la crescita del 2024 sembrerebbe, invece, la conseguenza di una ripresa della mobilità e della capacità attrattiva del territorio regionale dato che, bilancio demografico alla mano, l'aumento di quasi 16mila stranieri residenti a fine anno è assorbito pressoché interamente dal saldo migratorio con l'estero (+26. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"La #Toscana considera la propria diaspora una risorsa strategica. Secondo il Rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes sono oltre 241mila i toscani residenti all’estero" @formichenews x.com

C'è anche il focus sulla scuola: 73.584 studenti stranieri in toscana. Due su tre sono nati in Italia - facebook.com facebook