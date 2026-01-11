Il mistero di Annabella Martinelli la 22enne scomparsa da 5 giorni a Padova | ritrovata la bicicletta

Annabella Martinelli, 22enne studentessa di Giurisprudenza a Bologna, è scomparsa da Padova da cinque giorni. Dopo aver lasciato casa in bicicletta, non si hanno più notizie di lei. Le autorità, tra cui forze dell’ordine e soccorso, stanno conducendo ricerche per rintracciarla. Recentemente è stata ritrovata la bicicletta di Annabella, ma il suo eventuale ritrovamento resta da confermare.

Si è allontanata da casa in bici e di lei dopo 5 giorni non si è più saputo nulla. Forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino sono impegnati nella ricerca di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza iscritta all'Università di Bologna, scomparsa a Padova – la sua città – il giorno dell'Epifania. Le ultime cellule telefoniche agganciate dal suo cellulare, che non è più raggiungibile dal 7 gennaio, hanno permesso di localizzarla nella zona di Teolo, nell'area dei Colli Euganei, e per questo le ricerche si concentrano in quella zona: i soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice.

