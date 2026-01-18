Costosa bicicletta rubata a Zurigo ritrovata… a Bollate

Una bicicletta elettrica di valore, rubata a Zurigo, è stata ritrovata a Bollate grazie a un localizzatore GPS. Il proprietario, avendo scoperto la posizione, ha segnalato l'evento alle autorità locali. Due agenti in pattuglia hanno riconosciuto e recuperato l’oggetto, dimostrando l’efficacia dei dispositivi di localizzazione e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Un esempio di come la tecnologia possa aiutare a contrastare i furti di biciclette.

Costosa bicicletta rubata a Zurigo, ritrovata. a Bollate.Rubano una costosa bicicletta elettrica nella lontana Zurigo, in Svizzera, il proprietario scopre che si trova a Bollate poiché la bici era dotata di un localizzatore Gps, a quel punto manda la fotografia alla Polizia locale: due agenti in pattuglia la vedono e la recuperano. E’ questa la brillante operazione che hanno compiuto venerdì pomeriggio due agenti del Comando dei Vigili di Bollate. Si trattava di una bicicletta a pedalata assistita, dotata di un localizzatore Gps: il dispositivo ne indicava la presenza a Bollate e il proprietario da Zurigo lo aveva segnalato al Comando di via Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Costosa bicicletta rubata a Zurigo, ritrovata… a Bollate Leggi anche: Ladri su commissione . Costosa attrezzatura rubata in uno studio Leggi anche: Catania, minacce e violenze a una donna per restituirle la bicicletta rubata: arrestato 49enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rubata la bici elettrica, il proprietario pubblica il video sui social e viene minacciato dal ladro: «Ti denuncio per diffamazione» - Immortalato in un video mentre entra, in pieno giorno, nel giardino di un’abitazione, salta in sella a una costosa e- corriereadriatico.it Le mie impennate #mtb #crossbike #bike #biker #bici #bicicletta #2ruote Il primo passo per attirare l'attenzione su una costosa bicicletta Trovare un giovane Allenatore di Pokémon che trascorre le sue giornate lottando e scorrazzando per la regione.... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.