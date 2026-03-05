Quattro cremaschi bloccati a Dubai | Una notte in albergo a 450 euro Ci sentiamo abbandonati e sotto stress

Quattro cittadini cremaschi si trovano bloccati a Dubai, dove hanno passato una notte in albergo a 450 euro. I coinvolti sono i fratelli Agostino e Lorella Galbignani di Campagnola e i coniugi Cristiano Crotti e Monica Maccalli di Crema. La situazione ha generato tensione tra i coinvolti, che si sentono abbandonati e sotto stress a causa del loro stato di blocco.

Crema (Cremona), 5 marzo 2026 – Quattro cremaschi bloccati a Dubai. Sono i fratelli Agostino e Lorella Galbignani di Campagnola e i coniugi Cristiano Crotti e Monica Maccalli di Crema. “Sabato scorso in aeroporto – racconta Agostino Galbignani – abbiamo saputo che tutti i voli erano stati annullati per l ’attacco all’Iran. Da lì sono cominciati i problemi per migliaia di persone. Per prima cosa abbiamo dovuto trovare un albergo. La prima notte un hotel che ci ha fatto pagare una stanza 450 euro. Poi lunedì siamo riusciti a trovarne un altro a 80 euro. Più restiamo qui, più i soldi si avvicinano alla fine”. “Qualcuno ha cercato di espatriare in Oman – racconta ancora Galbignani – Ma ci è riuscita solo una famiglia di cinque persone che è stata imbarcata solo perché aveva un bambino piccolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

