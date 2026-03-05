Quando riaprirà una piscina nel semicentro di Milano

La piscina di via Giovanni da Procida, nel quartiere Sempione-City Life a Milano, rimarrà chiusa fino all’estate del 2027. La struttura, situata nel semicentro della città, non sarà accessibile per diversi anni, con i lavori di riqualificazione ancora in corso. La riapertura è prevista solo dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, che dureranno diversi mesi.

La piscina di via Giovanni da Procida a Milano, in zona Sempione-City Life, verrà riaperta non prima dell'estate del 2027. Lo si apprende da una domanda a risposta immediata presentata dal consigliere del Pd Alessandro Giungi, presidente della commissione olimpiadi, all'assessora allo sport Martina Riva. L'assessora ha spiegato che la fine dei lavori è programmata per il mese di maggio del 2027. In particolare, in questo momento si stanno effettuando interventi di bonifica dell'amianto, rimozione dell'impianto elettrico obsoleto, modifica parziale degli spogliatoi e dei servizi (per adeguamenti del Coni), adeguamento strutturale della tribuna, impianto antincendio e interventi alla centrale termica, per un importo di 800mila euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

