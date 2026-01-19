Milano riapre la piscina Suzzani | festa con open day gratuito Quando e le novità

La piscina Suzzani di Milano riapre al pubblico sabato 24 gennaio 2026, offrendo un’occasione di svago e benessere per la comunità. Per celebrare questa riapertura, sarà organizzato un open day gratuito, durante il quale sarà possibile visitare la struttura e conoscere le novità introdotte. L’evento mira a favorire l’accesso a servizi sportivi e ricreativi, rafforzando il ruolo della piscina come punto di riferimento per la città.

Milano, 19 gennaio 2026 – L’atteso giorno è arrivato: la piscina Suzzani di Milano riapre ufficialmente al pubblico sabato 24 gennaio e lo fa con un vero e proprio evento rivolto alla cittadinanza. La giornata inaugurale offrirà l'opportunità di accedere gratuitamente al nuoto libero e, per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni, di divertirsi grazie alla presenza di gonfiabili appositamente allestiti. Quest'ultima iniziativa si inserisce in una nuova proposta di Milanosport, che permetterà di organizzare feste di compleanno a tema in alcuni impianti a partire dalla prossima primavera. La riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, riapre la piscina Suzzani: festa con open day gratuito. Quando e le novità Leggi anche: Open day gratuito in piscina per i ragazzi con disabilità Riapre la piscina Suzzani (e per un giorno si entra gratis)

La piscina Suzzani riapre sabato 24 gennaio 2026, in via Beccali nella zona Testi-Ponale. Per un giorno, sarà possibile accedere gratuitamente alla struttura durante un'apertura straordinaria dedicata alla comunità. Un’occasione per riscoprire i servizi della piscina e promuovere momenti di aggregazione tra i cittadini. L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere le novità e le attività della struttura, nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Milano, riapre la piscina Suzzani: festa con open day gratuito. Quando e le novità - Il giorno dell’inaugurazione è rivolto alla cittadinanza ... ilgiorno.it

Wakeparadise Milano. Vanilla Ice · Ice Ice Baby. Ci siamo. Domani, 16 gennaio riapre ufficialmente Wakeparadise Milano ! Avremmo aperto prima ma le condizioni erano queste Si ricomincia a girare durante i week-end. #staywet Apertura Cable: ven - lu facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.