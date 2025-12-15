L' opposizione attacca sulla piscina di Castiglion Fiorentino | Riaprirà nel 2027? Serve chiarezza
L'opposizione a Castiglion Fiorentino solleva dubbi sulla riapertura della piscina comunale, prevista forse nel 2027. La questione ha suscitato discussioni sulla trasparenza e il futuro dell'impianto, con Rinascimento Castiglionese richiedendo chiarimenti ufficiali. La vicenda evidenzia l'importanza di un’informazione chiara per la comunità locale.
“Piscina comunale: necessario fare chiarezza sul futuro dell’impianto”. Parola di Rinascimento Castiglionese. L'opposizione attacca: “Siamo fuori stagione, è vero. Ma riteniamo che questo sia il momento giusto per affrontare con serietà il tema del futuro della piscina comunale. Rimandare il. Arezzonotizie.it
Piscina comunale, opposizione attacca
L'opposizione attacca sulla piscina di Castiglion Fiorentino: "Riaprirà nel 2027? Serve chiarezza" - Rinascimento Castiglionese: "Il Comune intende partecipare a un bando, ma se non dovessero arrivare fondi cosa ne sarà della struttura? arezzonotizie.it
