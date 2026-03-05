Ilaria Sula la madre di Samson | L’ho aiutato a pulire la stanza

Ilaria Sula, madre di Samson, ha raccontato di aver aiutato il figlio a pulire la stanza. Ha spiegato di aver trovato molto sangue a terra e di aver preso lo zaino di Ilaria, con i vestiti dentro, e di averli gettati via. La versione dei fatti si inserisce nel racconto di quanto accaduto dopo l’uscita di Mark di casa.

“Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra, ho preso lo zaino di Ilaria con i suoi vestiti dentro e ho buttato tutto”. Questo il fulcro del racconto della madre di Mark Antony Samson, oggi ascoltata in udienza nell’aula bunker del carcere di Rebibbia, davanti ai giudici della terza l’aula della Corte d’Assise di Roma durante il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, la giovane uccisa a marzo scorso a coltellate nell’appartamento del ragazzo in via Homs, nel quartiere Africano a Roma. Dopo il delitto, il giovane ha messo il corpo in un trolley e poi l’ha gettato da un dirupo nel comune di Capranica Prenestina in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

