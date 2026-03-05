Quando il biathlon oggi in tv | orario individuale femminile Kontiolahti startlist streaming

Oggi, giovedì 5 marzo, si svolge la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti. La competizione vede in programma la gara individuale femminile, con orario di partenza e startlist disponibili. La gara può essere seguita in streaming, mentre gli appassionati seguono con attenzione l’evento dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia), un appuntamento particolare perché sarà anche il primo senza Dorothea Wierer per la squadra italiana. La campionessa altoatesina, infatti, ha deciso di ritirarsi e quindi si apre un nuovo capitolo per la formazione tricolore. Lisa Vittozzi sarà chiamata a recitare il ruolo della primattrice nella 15 km Individuale femminile di oggi. In terra finnica, l’oro olimpico nell’inseguimento vorrà dare un seguito alle sue strepitose percentuali al poligono. Aspetto che potrebbe fare la differenza nella gara odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: l’Italia riparte da Lisa VittozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la ... oasport.it

Dopo la parentesi olimpica, riparte anche il massimo circuito di biathlon che approda a Kontiolahti per l’ultima parte di stagione: tre tappe tra Finlandia, Otepää e il tempio di Oslo-Holmenkollen che decideranno la corsa alla sfera di cristallo. Si parte giovedì all - facebook.com facebook

#Biathlon Giacomel, arriva lo stop: anomalia atriale, è già stato operato con un'ablazione e dovrà saltare almeno Kontiolahti #biathlon #24Febbraio dlvr.it/TR7cCf x.com