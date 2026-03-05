A che ora il biathlon oggi | startlist individuale femminile Kontiolahti tv streaming

Oggi, giovedì 5 marzo, a Kontiolahti si svolge la gara individuale femminile di biathlon, segnando l'avvio della prima tappa della Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La startlist è stata resa pubblica e la competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La gara rappresenta il primo appuntamento ufficiale di questa stagione dopo i giochi olimpici.

Oggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia), un appuntamento particolare perché sarà anche il primo senza Dorothea Wierer per la squadra italiana. La campionessa altoatesina, infatti, ha deciso di ritirarsi e quindi si apre un nuovo capitolo per la formazione tricolore. Lisa Vittozzi sarà chiamata a recitare il ruolo della primattrice nella 15 km Individuale femminile di oggi. In terra finnica, l'oro olimpico nell'inseguimento vorrà dare un seguito alle sue strepitose percentuali al poligono. Aspetto che potrebbe fare la differenza nella gara odierna.