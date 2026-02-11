Quando il biathlon oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario individuale femminile streaming pettorali di partenza

Oggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile sui 15 km. La competizione inizia alle 14, con le atlete che si preparano sui pettorali di partenza. La tv trasmetterà l’evento in diretta, mentre gli appassionati seguono anche lo streaming online. Dopo le prove precedenti, le favorite sono già pronte a darsi battaglia sulla neve.

Prosegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 km individuale femminile, in programma alle ore 14.15. Grande attesa per la nazionale italiana, che schiererà quattro atlete al via. LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Dorothea Wierer partirà nel gruppo rosso con il pettorale numero 42, mentre Michela Carrara sarà impegnata nel secondo gruppo, con il numero 47. Sorteggio favorevole anche per Lisa Vittozzi, inserita anch’essa nel gruppo rosso con il pettorale 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

