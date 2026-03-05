quali paesi possiedono la bomba atomica in europa oltre la francia di macron

In Europa, oltre alla Francia, ci sono altri Paesi che possiedono armi nucleari. L’annuncio di Macron di potenziare l’arsenale francese ha portato l’attenzione su questa realtà. La questione riguarda le nazioni che ufficialmente detengono armi di distruzione di massa in Europa. La discussione si concentra sui vari paesi coinvolti e sulla loro presenza nel panorama nucleare continentale.

L'annuncio di Emmanuel Macron di voler rafforzare l'arsenale nucleare della Francia ha riportato al centro del dibattito il dossier atomico. L'escalation militare tra Iran e Israele, con l'intervento diretto degli Stati Uniti in favore di quest'ultimo, ha spinto le nazioni europee a ragionare nuovamente della deterrenza per antonomasia. Chi possiede l'arma atomica diventa inattaccabile, recita un vecchio adagio geopolitico. Per questo motivo Washington evita con tutti i mezzi che Teheran se ne doti. E per lo stesso principio ha dotato diversi Paesi europei della Bomba, mantenendo però la piena gestione strategica degli ordigni sul continente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Francia, svolta atomica: Macron lancia la deterrenza nucleare avanzataLa Francia è pronta a intraprendere una nuova fase della propria strategia nucleare in un'ottica di deterrenza europea.

