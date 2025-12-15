pussy riot organizzazione estremista mosca mette al bando il collettivo punk rock femminista

Mosca ha dichiarato le Pussy Riot un'organizzazione estremista, bandendo il collettivo punk rock femminista. Conosciute per le proteste provocatorie in spazi pubblici, spesso senza abbigliamento, le Pussy Riot sono state oggetto di restrizioni e sanzioni da parte delle autorità russe.

Roma, 15 dicembre 2025 - Le Pussy Riots, band punk rock femminista nota per le sue manifestazioni estreme in luoghi pubblici non autorizzate, il più delle volte a seno nudo, sono state messe al bando in Russia. Lo ha deciso Il tribunale distrettuale Tverskoi di Mosca che ha accolto la richiesta del procuratore generale di designare le Pussy Riot un collettivo estremista, e quindi ne vieta le esibizioni. "La mozione del vice procuratore generale russo è accolta e la band punk rock Pussy Riot viene designata come organizzazione estremista", ha dichiarato il giudice. La band, fondata in Russia nel 2011, è sempre stata sopra le righe, ad esempio nel 2012 le ragazze del gruppo hanno tenuto una "preghiera punk" in una chiesa di Mosca nel 2012, una denuncia dell'allineamento tra la Chiesa ortodossa russa e il presidente Vladimir Putin. Quotidiano.net

