Lunedì, un tribunale di Mosca ha dichiarato le Pussy Riot un’organizzazione estremista, vietando le loro attività in Russia. Questa decisione si inserisce in un contesto di repressione crescente delle voci dissidenti nel paese.

© Metropolitanmagazine.it - La Russia ha dichiarato le Pussy Riot “organizzazione estremista”

Lunedì, un tribunale di Mosca ha dichiarato il collettivo punk femminista russo anti-Cremlino Pussy Riot un’organizzazione estremista, vietandone le attività in Russia nell’ambito di una più ampia repressione delle voci dissidenti. La sentenza è stata emessa durante un’udienza a porte chiuse, su richiesta della Procura Generale. La condanna, che ora vede il gruppo condividere la designazione con i Testimoni di Geova e l’organizzazione politica del defunto politico dell’opposizione Alexei Navalny, tra gli altri, renderà più facile per le autorità perseguire i suoi sostenitori in Russia o le persone che in passato hanno lavorato con le ragazze. Metropolitanmagazine.it

Mosca: manifestazione contro Putin

