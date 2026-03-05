Pure Obama avrebbe bombardato la bomba dell’Iran e la guerra | quindi oggi…

Le immagini della nave da guerra iraniana che affonda sono suscettibili di suscitare forte impressione. Si tratta di un evento che coinvolge l'Iran, con un'unità militare colata a picco e un possibile coinvolgimento di attori esterni. Anche esponenti di spicco, come ex presidenti degli Stati Uniti, sono stati menzionati in relazione a azioni di bombardamento e conflitti armati in passato.

Le immagini della nave da guerra iraniana che cola a picco fa davvero impressione. Sembra un’altra epoca. Questa è guerra vera e, come tutte le guerre di questo tipo, può sempre sfuggire di mano. Brutto dirlo: ma bisogna candidamente sperare che il più forte, ovvero Israele e Usa, riescano presto a finire il lavoro.. Voci di una invasione via terra da parte dei Curdi, armati ovviamente dagli Stati Uniti. Attenzione. Io capisco l’intento di evitare che l’Iran abbia la bomba atomica. Sono d’accordo. Però non facciamo l’errore di trasformare Teheran nel nuovo Iraq o nelle “primavere arabe” che creano più casini che benefici.. Ho notato questo video di Barack Obama, risalente al 2015, all’epoca dell’accordo diplomatico con Teheran sul nucleare, in cui dice che lui stesso avrebbe fatto di tutto per impedire all’Iran di avere la bomba atomica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

