La guerra ferma anche la F1 | annullato test gomme in Bahrain dove l' Iran ha bombardato una base Usa

Oggi e domani a Sakhir, Pirelli, McLaren e Mercedes avevano in programma due giorni di test gomme, ma l’attività è stata annullata. La decisione è arrivata in seguito ai bombardamenti di un'area controllata dagli Stati Uniti in Iran, che hanno interrotto le attività previste nel circuito del Bahrain. La situazione di tensione ha quindi fermato anche la preparazione per la prossima gara di Formula 1.

L'attacco militare nei confronti dell'Iran in corso da questa mattina ha avuto ripercussioni anche per il personale della F1 che si trova in Medio Oriente. In particolare per i membri di Pirelli, Mercedes e McLaren che oggi e domani avevano pianificato un test di gomme sulla pista di Sakhir, in Bahrain, e che è stato annullato per ragioni di sicurezza. La Pirelli aveva programmato una due giorni in pista per lavorare allo sviluppo delle mescole da bagnato e si è optato per un rientro del personale in albergo, così come per i membri della Mercedes e della McLaren. Dalla Casa milanese hanno fatto sapere che "le due giornate di test di sviluppo per le mescole da bagnato previste per oggi e domani sono state annullate per ragioni di sicurezza, a seguito dell'evolversi della situazione internazionale.