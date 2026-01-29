Vi sblocco un ricordo su Obama la scuola buonista e Vannacci | quindi oggi

Oggi si torna a parlare di quanto può arrivare lontano la cattiveria tra i giovani. Ricordo bene il liceo di La Spezia, dove un ragazzo ha ucciso un suo coetaneo per una foto inviata alla fidanzatina. La scena sconvolse tutti, e ancora oggi fa riflettere su come un gesto stupido possa portare a conseguenze tragiche.

- Io vi giuro che impazzisco. Avete presente il liceo di La Spezia dove un maranza ha ucciso un suo coetaneo per una foto inviata alla fidanzatina? Ecco. Il ministro ha deciso di permettere ai presidi di usare i metal detector all’ingresso e ovviamente la preside dell’istituto al centro della cronaca ha subito disposto il loro utilizzo. Sapete cosa hanno detto i professori? “Tra il corpo docente, però, cresce il dissenso — scrive il Corriere —. La preside ha imposto ai prof di non parlare con la stampa, pena sanzioni disciplinari. Ma i malumori sono forti, sia per come ha reagito alle polemiche sulla scuola, sia per la scelta di ricorrere ai metal detector. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

