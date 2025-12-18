La propaganda cinese è più subdola di quella russa ma non meno efficace

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La propaganda cinese si distingue per la sua sottile e strategica capacità di influenzare, spesso più insidiosa di quella russa. A Pechino, un importante forum di cooperazione ha messo in luce le nuove dinamiche di questa comunicazione, rivelando come le tecniche di persuasione si adattino a obiettivi geopolitici complessi. Un'analisi approfondita che svela i meccanismi di una strategia di propaganda sempre più sofisticata.

la propaganda cinese 232 pi249 subdola di quella russa ma non meno efficace

© Ilfoglio.it - La propaganda cinese è più subdola di quella russa, ma non meno efficace

Ieri a Pechino si è chiuso un importante forum di cooperazion. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Tra la disfida di Pontida e quella di La Russa. Fontana in trincea

Leggi anche: Onu, Lavrov vede Guterres. Siparietto sulla bandiera: “Non è quella russa…”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Propaganda nella FABBRICA DEL CONSENSO del governo cinese

Video Propaganda nella FABBRICA DEL CONSENSO del governo cinese

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.