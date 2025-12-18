La propaganda cinese è più subdola di quella russa ma non meno efficace
La propaganda cinese si distingue per la sua sottile e strategica capacità di influenzare, spesso più insidiosa di quella russa. A Pechino, un importante forum di cooperazione ha messo in luce le nuove dinamiche di questa comunicazione, rivelando come le tecniche di persuasione si adattino a obiettivi geopolitici complessi. Un'analisi approfondita che svela i meccanismi di una strategia di propaganda sempre più sofisticata.
Ieri a Pechino si è chiuso un importante forum di cooperazion. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Tra la disfida di Pontida e quella di La Russa. Fontana in trincea
Leggi anche: Onu, Lavrov vede Guterres. Siparietto sulla bandiera: “Non è quella russa…”
Propaganda nella FABBRICA DEL CONSENSO del governo cinese
La nuova #super-#portaerei #cinese non è solo propaganda da social: è il tassello che mancava per trasformare #Pechino da potenza costiera a sfidante #globale sui mari - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.