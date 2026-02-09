Tumori le nuove terapie con l’IA | Si può prevedere dove si svilupperà il cancro Come funzionano e i rischi

Le nuove terapie contro i tumori puntano sempre di più sull’intelligenza artificiale. Ricercatori italiani, tra cui quelli dell’Università Cattolica di Roma, lavorano per capire dove si svilupperà il cancro e intervenire prima che diventi troppo aggressivo. Questi studi cercano di prevedere le zone a rischio e di personalizzare i trattamenti, ma ci sono anche rischi da valutare. La strada è lunga, ma i progressi sono evidenti.

Curare i tumori con le terapie mirate e l' intelligenza artificiale. È questo, in sintesi, uno degli obiettivi dei progetti di ricerca portati avanti da alcuni atenei italiani, tra cui l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Più in generale, le iniziative puntano allo sviluppo di nuovi studi basati sull'Ia, con particolare attenzione all'ambito medico e all'oncologia femminile. A sostenerle è Google.org, il ramo filantropico di Google guidato da Jacquelline Fuller, che il 4 febbraio ha annunciato una nuova tranche di finanziamenti destinata ai quattro centri di ricerca: oltre alla Cattolica, anche il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l'Università di Catania.

