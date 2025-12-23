Il DNA? Si piega come gli origami | ecco come questa scoperta può prevedere le malattie

Il DNA, oltre a contenere le informazioni genetiche, possiede una struttura dinamica che si piega e si avvolge su sé stessa. Questa capacità di ripiegarsi influisce sull'espressione dei geni e può fornire indicazioni utili per prevedere l'insorgenza di alcune malattie. Comprendere come il DNA si modifica e si adatta rappresenta un passo importante nella ricerca medica e nella prevenzione delle patologie genetiche.

Il nostro DNA non è solo una lunga sequenza di lettere genetiche da leggere. È una struttura viva che si muove, si torce e si ripiega continuamente, determinando come funzionano le nostre cellule. Immaginate il genoma come un foglio per origami: la forma che assume è importante quanto le istruzioni scritte sopra. Gli scienziati della Northwestern University, insieme al progetto internazionale 4D Nucleome, hanno appena realizzato qualcosa di straordinario: hanno creato le mappe più dettagliate mai viste di come il DNA umano si organizza nello spazio tridimensionale e cambia nel tempo. Il lavoro, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, rappresenta un'autentica svolta nella comprensione della genetica.

