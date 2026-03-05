Punti per ogni coltellata | la sfida social tra studenti che inquieta le scuole inglesi

Su social media circolano challenge violente tra studenti, che prevedono punti per ogni coltellata e stanno causando preoccupazione nelle scuole inglesi. Molti giovani partecipano a queste sfide, mettendo a rischio la propria incolumità e quella altrui. Le scuole si sono mobilitate per monitorare la situazione e sensibilizzare gli studenti sui rischi di queste iniziative.

Sui social continuano ad essere ancora in voga le challenge, sempre più cruente e pericolose. Purtroppo i giovanissimi ne sono sempre più attratti e sono in tanti ad aderire, mettendo a rischio se stessi e gli altri. L'ultimo allarme arriva da Londra, dove si sta diffondendo una nuova sfida social in cui i ragazzi si armano di coltelli e vanno ad affrontare altri gruppi di giovani, ottenendo punti se riescono a ferirli, proprio come in un videogioco. A riferire la preoccupante situazione è il quotidiano The Independent. Di recente due ragazzi di 15 e 20 anni sono stati arrestati per certi contenuti pubblicati sulle loro pagine social. Nei post, i giovani incitavano i compagni a portare con loro delle armi, raggiungere alcune zone di Londra e affrontare i rivali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

