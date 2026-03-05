Coltellate per fare punti come in un videogame | la sfida social che sta terrorizzando le scuole inglesi

In alcune scuole di Londra, studenti sono stati coinvolti in una sfida sui social media che li incoraggia a portare coltelli per competere tra scuole, come se fosse un videogioco. La polizia ha arrestato due ragazzi domenica scorsa in relazione a questi episodi. La situazione sta suscitando grande preoccupazione tra insegnanti e autorità scolastiche.

Altri aggiornamenti su Coltellate per 8220 fare punti 8221.... Discussioni sull' argomento Coltellate sul bus a Genova, Salis mobilita i vigili. Più agenti a bordo ma lo Stato ci aiuti; Giffoni Valle Piana, panettiere ucciso in casa: condannati moglie e figlio; La morte di Mahmoud ci interroga su queste vite invisibili; Accoltellato al collo a Rialto, presi gli aggressori: sono due turisti inglesi che devono rispondere di tentato omicidio. Chiuso il bar. Lo sfottò al fast food poi le coltellate. Quattro minori arrestati per tentato omicidio a Milano