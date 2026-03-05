punk e folk sul palco del vidia

Sabato sera al Vidia club di San Vittore si esibiscono i ‘The Rumjacks’, band australiana conosciuta per il loro stile che combina musica folk, celtica, punk e hard rock. Il concerto anticipa la celebrazione di San Patrizio e porta sul palco uno spettacolo caratterizzato da sonorità energiche e influenze musicali variegate. L’evento si svolge nello storico locale del quartiere.

San Patrizio si festeggia in anticipo al Vidia club. Sabato sera sul palco dello storico locale di San Vittore arrivano i ‘ The Rumjacks ’, rock band australiana nota per il proprio stile che mescola elementi della musica folk e celtica al punk e all’hard rock. Il gruppo torna in Italia dopo il fortunato ‘Dead anthems tour’ dello scorso anno, che ha visto i Rumjacks collezionare diversi sold out nel nostro Paese. Al Vidia il gruppo porterà sul palco proprio ‘Dead Anthems’, l’ultimo acclamato album che include i singoli ‘Come hell or high water’, ‘An Irish goodbye on St Valentines day’ e ‘Cold Like This’. Spazio, ovviamente, anche per i grandi successi del passato come ‘An Irish pub song’, cavallo di battaglia della band, che ha collezionato oltre cento milioni di ascolti su Youtube, diventando virale su tutti i social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

