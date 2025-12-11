Con un viaggio tra melodie folk e canzone d' autore torna sul palco L' Essenziale Trio

Domenica 14 dicembre, il Forlimpopoli Folk Club ospiterà L'Essenziale Trio, un progetto musicale che unisce folk e canzone d'autore. Con un repertorio ricco di melodie e atmosfere intime, il trio torna sul palco per regalare un viaggio tra sonorità autentiche e coinvolgenti.

Domenica 14 dicembre, al Forlimpopoli Folk Club torna protagonista la musica con il trio "L'Essenziale", un progetto con il "piede in due scarpe" in bilico fra canzone d'autore e folk. A partire dalle 17, in Sala Aramini, sul palco saliranno Mirko Catozzi, fisarmonica e pianoforte, Luca "Kurry". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Una misteriosa scatola piena di oggetti incantati trasporta i due protagonisti in un’incredibile avventura natalizia. Dal teatro dello Schiaccianoci a Mosca alle spiagge in festa dell’Argentina, un viaggio attorno al mondo accompagnati da melodie magiche e stori - facebook.com Vai su Facebook

Canzoni e città, viaggio musicale tra i brani celebri che raccontano l'Italia. E Sanremo - Ci sono brani, spesso le hit del momento, che, per ciascuno di noi, si legano a una meta del cuore o, magari, ad un posto dove vorremmo non tornare. Segnala quotidiano.net

A Ranica viaggio nella canzone del Novecento - 45, un appuntamento unico, una vera e propria carrellata nell’universo della canzone del Novecento, che a partire ... Da bergamonews.it