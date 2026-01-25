Kudos – A night in folk sul palco di Empiria

I Kudos, ex Vagabond Shoes, tornano sul palco di Empiria per una serata dedicata al folk roots e all’Americana. Uno spettacolo che unisce musica, racconti e danza, offrendo un'occasione per immergersi nelle sonorità autentiche e nelle tradizioni di questo genere. Un evento pensato per gli appassionati di musica folk e per chi desidera ascoltare storie e melodie in un ambiente sobrio e coinvolgente.

I Kudos (ex Vagabond Shoes) tornano sul palco di Empiria con una serata interamente dedicata al folk roots e all'Amerikana, tra racconti, musica e danza.Il repertorio attraversa i grandi classici della tradizione americana e della musica d'autore, con omaggi a Bob Dylan, Leonard Cohen e Warren.

