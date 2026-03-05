pulizia di vie e piazze aumentati i servizi

Con l’arrivo della stagione turistica, il Comune di Levanto ha avviato un incremento dei servizi di pulizia di vie e piazze, con l’obiettivo di migliorare la cura degli spazi pubblici. Le operazioni di igienizzazione sono state rafforzate nelle aree più frequentate, per garantire un ambiente più pulito e accogliente per residenti e visitatori. La gestione delle attività di pulizia continuerà nelle prossime settimane.

La stagione turistica è ormai alle porte, e il Comune di Levanto come di consueto avvia il potenziamento dei servizi ambientali sul territorio. Si parte con l’entrata in funzione del calendario del lavaggio di strade e marciapiedi del centro, che per tutto il mese saranno oggetto di un passaggio settimanale, il giovedì mattina. Si inizierà giovedì 5 con le aree pedonali di via Dante e di piazza Staglieno (comprese le sedute) e con il ’Portegùn’ – la scalinata che collega questa piazza a via Guani –. Giovedì 12 toccherà ai marciapiedi di corso Italia, via Cairoli, via Zoppi, via Rimembranza e via Jacopo. Giovedì 19 sarà la volta delle aree pedonali di via Garibaldi, via Saragoni (da via della concia a via Vinzoni), via Marconi, via al municipio, piazza Cavour e i portici del palazzo comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

