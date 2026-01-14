Le recenti iniziative di intitolazione di vie e piazze a figure di rilievo sangiorgesi mirano a valorizzare la memoria storica della città. Attraverso nuove denominazioni e interventi di preservazione, si intende rafforzare il senso di identità e di appartenenza della comunità, mantenendo vivo il ricordo delle figure che hanno contribuito alla storia di San Giorgio a Cremano.

Nuove intitolazioni e un intervento di valorizzazione della memoria storica entrano nella toponomastica cittadina. L’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha infatti comunicato di aver avviato una serie di iniziative che riguardano piazze e giardini pubblici, con l’obiettivo di riconoscere il contributo civile, sociale e culturale di alcune figure profondamente legate alla storia locale e nazionale. A illustrarne il significato è l’assessore Marco Tombolini, che sottolinea come la toponomastica possa diventare uno strumento di memoria e trasmissione di valori. Tra le decisioni assunte figura l’intitolazione di una piazza sul lungomare sud a Ivo Pompei, scomparso nel 1999. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vie e piazze da intitolare ai grandi sangiorgesi

