Polizia il questore | Bilancio soddisfacente in due mesi aumentati i servizi di controllo
Il questore Gianpaolo Bonafini, dopo due mesi di incarico, presenta un bilancio dei primi controlli effettuati. Nonostante il breve periodo, sono stati potenziati i servizi di controllo nei luoghi di aggregazione e rafforzata la presenza della polizia sul territorio. L’obiettivo rimane garantire sicurezza e contrastare l’immigrazione clandestina, mantenendo un impegno costante per la tutela della comunità.
Il questore Gianpaolo Bonafini traccia un bilancio dell'anno che sta per finire, nonostante si sia insediato in viale Malta da due mesi ha chiaro le priorità: controllo luoghi aggregazione, presenza chiara e forte della polizia e contrasto all'immigrazione clandestina. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Il questore Tatarelli a Montevarchi per il report dei servizi straordinari di controllo del territorio
Leggi anche: Arresti, denunce, sequestri di droga, di armi e di denaro: il bilancio di due mesi di controlli della polizia a Rancitelli
Questura Terni, bilancio 2025: «Oltre 1.300 manifestazioni senza tensioni. Focus su furti e droga.
Polizia, il questore: «Bilancio soddisfacente, in due mesi aumentati i servizi di controllo» - Il questore Gianpaolo Bonafini traccia un bilancio dell'anno che sta per finire, nonostante si sia insediato in viale Malta da due mesi ha chiare le priorità ... ilpiacenza.it
Bilancio 2025: una media di 168 chiamate al 113 al giorno - Nel corso dell'anno che sta ormai volgendo al termine sono pervenute al numero d'emergenza della Questura 61. padovaoggi.it
Bilancio di fine anno del questore Marco Odorisio: 13mila interventi in testa alla casistica furti, truffe e liti - Il telefono della centrale della Questura di Padova ha squillato oltre 61mila volte nell’anno che volge al termine, determinando 13218 ... padova24ore.it
Telesveva. . Omicidio Diviesti a Barletta, dopo le parole del Questore parla la mamma della vittima: «Stiamo vivendo un dolore che non si può descrivere. Fiducia nella giustizia» #puglia #bat #barletta #omicidio #diviesti #indagini #polizia #questore #cronaca - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.