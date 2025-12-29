Il questore Gianpaolo Bonafini, dopo due mesi di incarico, presenta un bilancio dei primi controlli effettuati. Nonostante il breve periodo, sono stati potenziati i servizi di controllo nei luoghi di aggregazione e rafforzata la presenza della polizia sul territorio. L’obiettivo rimane garantire sicurezza e contrastare l’immigrazione clandestina, mantenendo un impegno costante per la tutela della comunità.

Il questore Gianpaolo Bonafini traccia un bilancio dell'anno che sta per finire, nonostante si sia insediato in viale Malta da due mesi ha chiaro le priorità: controllo luoghi aggregazione, presenza chiara e forte della polizia e contrasto all'immigrazione clandestina. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Il questore Tatarelli a Montevarchi per il report dei servizi straordinari di controllo del territorio

Leggi anche: Arresti, denunce, sequestri di droga, di armi e di denaro: il bilancio di due mesi di controlli della polizia a Rancitelli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Questura Terni, bilancio 2025: «Oltre 1.300 manifestazioni senza tensioni. Focus su furti e droga.

Polizia, il questore: «Bilancio soddisfacente, in due mesi aumentati i servizi di controllo» - Il questore Gianpaolo Bonafini traccia un bilancio dell'anno che sta per finire, nonostante si sia insediato in viale Malta da due mesi ha chiare le priorità ... ilpiacenza.it