Lite alla pensilina del tram minorenne in ospedale | Gli hanno rotto una bottiglia in testa

A Nembro, una lite tra giovani si è conclusa con il trasporto in ospedale di un ragazzo di 16 anni, colpito alla testa da una bottiglia rotta. L’episodio, ancora da chiarire nei dettagli, si è verificato presso una pensilina del tram. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento da parte delle autorità.

Nembro. Una lite tra giovanissimi, dai contorni ancora da chiarire, si è conclusa con il trasporto in ospedale di un ragazzo di 16 anni. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio a Nembro, alla fermata del tram di via Sora. Il giovane, residente in paese, è rimasto vittima di un’improvvisa e brutale aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo. E i carabinieri della stazione di Alzano Lombardo, incaricati di ricostruire l’accaduto. Secondo alcune testimonianze, all’origine della lite ci sarebbe la banale richiesta di una sigaretta non esaudita dal 16enne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

