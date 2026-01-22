Corsi di rugby gratuiti per gli studenti Univpm | siglato l' accordo tra Comune e URA

È stato firmato un accordo tra il Comune di Ancona e l’URA per offrire corsi di rugby gratuiti agli studenti dell’Università Politecnica delle Marche. Questa iniziativa mira a promuovere l’attività sportiva tra i giovani, favorendo il benessere e la socializzazione attraverso lo sport. I corsi sono aperti a tutti gli studenti iscritti all’università, offrendo l’opportunità di praticare rugby in modo gratuito e accessibile.

ANCONA - Gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche potranno praticare rugby gratuitamente. È stato firmato questa mattina (22 gennaio) il protocollo di collaborazione tra Comune di Ancona e URA, Unione Rugbistica Anconitana, con l'obiettivo di integrare la popolazione studentesca nel.

