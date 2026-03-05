Il Paris Saint-Germain si conferma come la squadra con il settore giovanile più valorizzato in Ligue 1, grazie a un elenco di giovani talenti di grande valore economico. La società francese mantiene la posizione di leader tra i club che investono nel vivaio, con diversi giocatori di età inferiore ai 23 anni valutati tra i più costosi del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Paris Saint-Germain (PSG) si sta affermando non solo come uno dei club più forti in Europa, ma anche come un punto di riferimento nella formazione di talenti giovani. Recentemente, il club ha posizionato ben quattro nomi nella top ten dei calciatori emergenti, con Warren Zaire-Emery che occupa il primo posto nella classifica. Questo successo non è solo un riflesso della qualità tecnica dei giovani giocatori, ma anche il risultato di un rigoroso processo di scouting e di formazione che il PSG ha messo in atto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - PSG in cima alla lista dei giovani giocatori più preziosi di Ligue 1.

Salernitana, Facundo Lescano in cima alla lista dei desideriIl sofferto successo contro il Foggia che ha chiuso il 2025 dei granata ha dato nuovo entusiasmo in casa Salernitana, al giro di boa del campionato a...

Calciomercato Inter, la porta è la priorità: Atubolu balza in cima alla lista di Ausilio? Quali sono i piani dei nerazzurriCalciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico:...

U20 World Cup 2025 | Lamine Yamal Tops Most Valuable Wonderkids List USA NEWS TODAY

Tutti gli aggiornamenti su PSG in cima alla lista dei giovani....

Temi più discussi: Ricavi da merchandising 2025: Barcellona in testa, la Premier domina la classifica europea; PSG in cima alla lista dei giovani giocatori più preziosi di Ligue 1.; Lione-Lens Coppa di Francia 05-03-2026 ore 21 | 10 | formazioni quote pronostici.

Troppo facile tornare in vetta alla Ligue 1: il PSG batte in scioltezza il Metz ed è primoIl Paris Saint-Germain non si lascia sfuggire l’occasione e sfrutta al meglio il passo falso del Lens per tornare in cima alla Ligue 1. Al Parco dei Principi, nella ventitreesima giornata, i campioni ... msn.com

Il Lens può davvero vincere la Ligue 1? Come la sorpresa di Francia sta tenendo testa al PSG nella corsa al titoloIl Lens, sorpresa della Ligue 1, potrebbe davvero detronizzare il potente Paris Saint-Germain come campione di Francia dopo essere salito in cima alla classifica di Ligue 1? goal.com

I vantaggi del campionato a 18 squadre: la Ligue 1 rinvia la sfida di campionato del PSG con il Nantes, che era in programma fra l'andata e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea x.com

Ligue 1 McDonald's La situazione della #Ligue1 dopo la ventiquattresima giornata. #Ligue1McDonalds facebook