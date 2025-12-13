Calciomercato Inter la porta è la priorità | Atubolu balza in cima alla lista di Ausilio? Quali sono i piani dei nerazzurri

L'Inter accelera sul mercato dei portieri, concentrandosi sulla ricerca del candidato ideale. Con Vicario difficile da raggiungere, il club nerazzurro valuta diverse opzioni, tra cui Atubolu, considerato una soluzione prioritaria. La strategia di Ausilio mira a rafforzare la porta per la prossima stagione, mantenendo alta l'attenzione sulle alternative più promettenti.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il club nerazzurro accelera le riflessioni sul portiere del futuro: Vicario resta una suggestione complicata. È il ruolo del portiere quello maggiormente attenzionato dall’Inter in queste settimane sul fronte mercato. La dirigenza nerazzurra è infatti alla ricerca di un profilo futuribile che possa raccogliere l’eredità di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988 che, pur garantendo affidabilità, non rientra più in una prospettiva di lungo periodo. Il casting è aperto e le valutazioni sono già entrate nel vivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi tornati ciclicamente d’attualità è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore italiano classe 1996 oggi al Tottenham. Internews24.com

