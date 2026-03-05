Un nuovo brevetto depositato da Sony ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, poiché suggerisce che la futura PS6 potrebbe supportare giochi “ultra leggeri”. Il documento descrive un sistema di installazione diverso da quello attuale, alimentando le speculazioni su possibili innovazioni nella gestione dei giochi per la prossima console. La notizia ha generato un acceso dibattito tra gli utenti, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Un nuovo brevetto depositato da Sony sta accendendo la discussione tra appassionati e analisti: la futura PS6 potrebbe supportare giochi “ ultra leggeri ” grazie a un sistema di installazione completamente diverso da quello attuale. Il documento, pubblicato il 4 febbraio 2026, descrive una tecnologia che promette di abbattere drasticamente lo spazio necessario su SSD, affrontando uno dei problemi più sentiti dai giocatori moderni: le dimensioni sempre più imponenti dei titoli AAA. In un’epoca in cui i prezzi di memoria e SSD sono spinti verso l’alto anche dalla domanda dei data center AI, l’idea di giochi più leggeri suona quasi rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS6 avrà giochi ultra leggeri? Un nuovo brevetto di Sony infiamma la discussione

Il controller di PS6 potrebbe avere pulsanti touch, senza tasti fisici, suggerisce un brevetto di SonySony starebbe esplorando un cambiamento radicale per il controller di PS6, visto che un recente brevetto individuato online suggerisce l’adozione di...

PS6 e PS6 portatile, un leaker potrebbe aver rivelato quanta memoria RAM avranno le due console di SonyNuove indiscrezioni tornano ad accendere il dibattito sulle specifiche tecniche di PlayStation 6 e della futura console portatile Sony.

PLAYSTATION PORTABLE trapelata per UN ERRORE di SONY

Una raccolta di contenuti su PS6 avrà giochi ultra leggeri Un nuovo....

Temi più discussi: Sony non pubblicherà più giochi PlayStation su PC? Parla un noto insider; Addio alle esclusive PlayStation su PC? Sony starebbe rivedendo i piani multipiattaforma; PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di marzo 2026; PS5 Pro aggiorna la tecnologia PSSR.

Sony brevetta una rivoluzione per il peso dei giochi: Solo 100 MB su PS5 e PS6Sony sta lavorando a una tecnologia che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui installiamo e gestiamo i giochi su PlayStation. Un nuovo brevetto, pubblicato il 4 febbraio ... techgaming.it

I giochi PS6 peseranno solo 100 MB? Lo suggerisce un brevetto di Sony, ma c'è il truccoUn brevetto depositato da Sony descrive una tecnologia in grado di ridurre drasticamente lo spazio riservato su SSD dai videogiochi futuri Le discussioni della community sui controller futuristici e l ... msn.com

Un brevetto depositato da Sony descrive una tecnologia in grado di ridurre drasticamente lo spazio riservato su SSD dai videogiochi futuri https://www.everyeye.it/notizie/sony-promette-giochi-ps6-ultraleggeri-realt-trovata-tecnologica-861907.htmlutm_med facebook

Crisi memorie, Sony in difficoltà anche con PS5: rincari in arrivo x.com