ps6 e ps6 portatile un leaker potrebbe aver rivelato quanta memoria ram avranno le due console di sony

Nuove indiscrezioni svelano le possibili caratteristiche di PlayStation 6 e della console portatile di Sony. Un leaker avrebbe rivelato dettagli sulla quantità di memoria RAM che potrebbero avere, alimentando le discussioni tra gli appassionati. Per ora, niente conferme ufficiali, ma l’attesa cresce.

Nuove indiscrezioni tornano ad accendere il dibattito sulle specifiche tecniche di PlayStation 6 e della futura console portatile Sony. A far discutere è soprattutto la quantità di memoria RAM, che secondo un noto leaker potrebbe segnare un deciso salto generazionale. Le informazioni non arrivano da fonti ufficiali, ma da un insider considerato attendibile per quanto riguarda l’hardware. Come sempre si tratta di dati da prendere con cautela, ma sufficienti per delineare uno scenario credibile. Secondo quanto riportato da KeplerL2 (grazie ad Insider Gaming ), leaker già noto per precedenti anticipazioni sul mondo PlayStation, PlayStation 6 potrebbe essere equipaggiata con 30 GB di memoria GDDR7. 🔗 Leggi su Game-experience.it

La PS6 Portatile potrebbe avere una GPU con tecnologia RDNA 5.

