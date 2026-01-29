Sony potrebbe presentare un controller di PS6 con pulsanti touch, senza tasti fisici. Un brevetto scoperto online indica che l’azienda sta pensando di abbandonare la tradizionale disposizione dei tasti, puntando su una tecnologia touch capacitivi. Se la novità dovesse concretizzarsi, cambierà radicalmente il modo in cui si gioca alla console.

Sony starebbe esplorando un cambiamento radicale per il controller di PS6, visto che un r ecente brevetto individuato online suggerisce l’adozione di pulsanti touch capacitivi, eliminando i tradizionali tasti fisici. Si tratta, al momento, solo di un’ipotesi progettuale, ma l’idea apre scenari interessanti sul futuro dell’interazione nei videogiochi. Come sempre in questi casi, è fondamentale ricordare che un brevetto rappresenta una fase di ricerca e non un annuncio ufficiale, tuttavia il documento offre spunti concreti su cosa Sony sta valutando per la prossima generazione hardware. Il brevetto, scoperto da xLeaks7 e Sudoku Online Pro, descrive un controller basato su superfici sensibili al tocco, concettualmente simili a quelle degli smartphone. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il controller di PS6 potrebbe avere pulsanti touch, senza tasti fisici, suggerisce un brevetto di Sony

