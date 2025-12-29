Consiglio regionale il consigliere casertano Aveta eletto questore

Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, è stato eletto questore dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale con 23 preferenze. Originario di Sammaritano, Aveta si unisce a Livio Petitto di Forza Italia in questa carica. La sua elezione rappresenta un importante passaggio istituzionale all’interno dell’assemblea regionale, rafforzando il ruolo di rappresentanza e di coordinamento tra i membri dell’assemblea.

Il sammaritano Raffaele Aveta sarà questore dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Con 23 preferenze dell’aula il consigliere del Movimento 5 Stelle è stato eletto insieme a Livio Petitto (Forza Italia).Nel corso della prima seduta del nuovo consiglio regionale, alla quale il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

