Consiglio regionale il consigliere casertano Aveta eletto questore

Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, è stato eletto questore dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale con 23 preferenze. Originario di Sammaritano, Aveta si unisce a Livio Petitto di Forza Italia in questa carica. La sua elezione rappresenta un importante passaggio istituzionale all’interno dell’assemblea regionale, rafforzando il ruolo di rappresentanza e di coordinamento tra i membri dell’assemblea.

Il sammaritano Raffaele Aveta sarà questore dell'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Con 23 preferenze dell'aula il consigliere del Movimento 5 Stelle è stato eletto insieme a Livio Petitto (Forza Italia). Nel corso della prima seduta del nuovo consiglio regionale.

Aveta e Petitto eletti Consiglieri Questori del Consiglio Campania - Hanno ottenuto rispettivamente 23 e 18 voti Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. expartibus.it

Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi eletto presidente - E' iniziata oggi la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania. msn.com

NanoTV. . Regione Campania Consiglio regionale della Campania - FLASH -NEWS Eletti anche i due nuovi Vice-Presidenti Luca Trapanese (M5) #GiuseppeFabbricatorr (FDI) e neo- Segretarie : Lucia Fortini (A Testa Alta) Michela Rostan (Lega) #Regi - facebook.com facebook

Il Consiglio regionale ha approvato la Legge di Stabilità e il Bilancio Ok a stanziamento di 50 milioni per completare la metro C di Roma Leggi la notizia ow.ly/75Q850XNJmB #LeggeDiStabilità #Bilancio2026 #Roma #MetroC #ConsiglioRegionale #L x.com

