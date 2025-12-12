Forza Italia | risultato di rilievo nella Valle Vitulanese Caporaso | Un successo che premia il lavoro di squadra

La Valle Vitulanese conferma la crescita di Forza Italia, che nelle recenti elezioni regionali ha ottenuto un importante 19,18% dei voti. Un risultato che sottolinea l’efficacia del lavoro di squadra e rafforza la presenza del partito nel territorio. Il neo consigliere Errico si impegna a rappresentare al meglio le istanze locali, consolidando il ruolo di Forza Italia nella regione.

"Il neo consigliere regionale Errico saprà rappresentare al meglio il territorio". La Valle Vitulanese conferma un ottimo risultato a Forza Italia nelle ultime elezioni regionali che ha registrato un significativo 19,18% dei consensi, affermandosi come una delle principali realtà politiche dell'area. Il coordinatore del comprensorio Salvatore Caporaso esprime profonda soddisfazione per il risultato ottenuto, definendolo " il frutto concreto di un impegno costante e capillare sul territorio". Caporaso sottolinea in particolare il ruolo determinante del segretario provinciale on. Francesco Maria Rubano, " che con autorevolezza e visione ha guidato una squadra unita, motivata e competitiva.

