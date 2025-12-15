Pronostico Manchester City-Brentford | Guardiola non sbaglia più

Nel quarto di finale di EFL Cup, il match tra Manchester City e Brentford si preannuncia come un confronto interessante tra due squadre in cerca di conferme. Con entrambe le formazioni in buona forma, l'incontro promette emozioni e sorprese. Di seguito analisi, probabili formazioni e il nostro pronostico per questa sfida.

Manchester City-Brentford è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Prima o poi doveva arrivare. E il Manchester City è arrivato. Lo ha fatto con pazienza e trovando nel corso delle ultime settimane una continuità che all’inizio della stagione non si era mai vista. Quindi adesso per Guardiola è il momento di battere, in tutte le competizioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I due punti di distacco dall’Arsenal in campionato da qui alla fine sono colmabili. In Champions League la vittoria sul campo del Real Madrid ha mandato un segnale a tutte le altre, adesso per chiudere la settimana perfetta serve vincere contro il Brentford in Carabao Cup. Ilveggente.it

