Dopo la sconfitta contro il BodoGlimt in Champions League, Pep Guardiola riconosce la necessità per il Manchester City di riprendere fiducia e superare il sentimento negativo. L’allenatore si confronta con la sfida di rimettere in carreggiata la squadra, focalizzandosi su obiettivi e miglioramenti per riprendere un percorso positivo in competizione europea.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Pep Guardiola sa che il suo Manchester City deve allontanare i pensieri pessimistici dopo la sconfitta per 3-1 contro il BodoGlimt in Champions League martedì. Guardiola ha assistito alla sorpresa della sua squadra all’Aspmyra Stadion, con la rapida doppietta di Kasper Hogh che ha fatto i danni nel primo tempo prima che Jens Petter Hauge aggiungesse uno straordinario terzo dopo l’intervallo, con anche Rodri espulso. In effetti, il City ha subito la prima sconfitta affrontando per la prima volta una squadra di una determinata nazione in una grande competizione europea da marzo 2011, in casa della Dynamo Kyiv in Europa League (sconfitta per 2-0). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester City deve cambiare sentimento negativo dopo la perdita shock di Bodo/Glimt, dice Guardiola

Il Bodo/Glimt fa piccolo il Manchester City: lezione Champions in Norvegia per GuardiolaIl BodoGlimt sorprende il Manchester City con una vittoria di misura per 3-1 nella fase a gironi della Champions League.

Pronostico Bodø/Glimt-Manchester City: Guardiola dimentica il derbyLa sfida tra BodøGlimt e Manchester City si disputa martedì alle 18:45, nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il Manchester City guarda al futuro e pensa al prossimo Guardiola: una cosa è certa, non replicare quanto fatto dallo United; La prima di Carrick è da sogno! Il suo Manchester stende il City 2-0. Ma l'Arsenal non ne approfitta; City, disfatta in Norvegia e Rodri espulso: Il Bodo/Glimt vince 3-1; Il Manchester City sta per completare l'acquisto di Guehi dal Crystal Palace, un affare che gli farà superare i 500 milioni di euro spesi in meno di un anno.

Il Manchester City rimborsa i tifosi: È il minimo che possiamo fare. Quanto hanno speso i calciatoriIl Manchester City è stato sconfitto 3-1 dal Bodo Glimt in Champions League. I calciatori più importanti del club hanno deciso di rimborsare i tifosi che hanno assistito al match in Norvegia. fanpage.it

Manchester City, ora è crisi: crollo col Bodo Glimt, Donnarumma rivive l’incubo Norvegia e Guardiola rischiaChampions Leaggue, Manchester City, ora è crisi: crollo col Bodo Glimt, Donnarumma rivive l’incubo Norvegia e Guardiola rischia ... sport.virgilio.it

La Premier League ha piazzato 6 squadre in Champions e ora ne ha 5 tra le prime 8 e la sesta è il Manchester City. Siamo ad un livello di dominio aberrante x.com

Come accadde con la Roma, anche in questo caso un corposo rimborso: i giocatori del Manchester City risarciscono i tifosi volati a Bodø/Glimt “Sappiamo che hanno affrontato un lungo viaggio per sostenerci nonostante il freddo gelido, è il minimo che poss - facebook.com facebook