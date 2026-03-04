Pronostico e quote Quentin Halys – Adam Walton Indian Wells 04-03-2026

Quentin Halys e Adam Walton si sfideranno nel primo match di giornata sul campo numero 5 di Indian Wells, con inizio previsto intorno alle 20:00 ora italiana. La partita segnerà l'apertura del programma in questa tappa del torneo. Entrambi i giocatori scenderanno in campo per affrontarsi in questa sfida.

Quentin Halys e Adam Walton apriranno il programma sul campo numero 5 intorno alle ore 20:00 italiane. Il francese cercherà di riprendersi dalla peraltro prevedibile sconfitta subita nel primo turno di Dubai contro Jack Draper dopo essere entrato in tabellone attraverso le qualificazioni, così come proverà a fare l’australiano dopo essere stato estromesso da Aleksandar. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

