Venerdì alle 20:30 si gioca la partita tra Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach, valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e si conosceranno le probabili formazioni. Il confronto tra le due squadre rappresenta un appuntamento importante nel calendario del campionato tedesco.

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach è una partita della venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sofferta vittoria nel Klassiker contro il Borussia Dortmund è stata probabilmente la “sentenza” su questa Bundesliga che, come da pronostico, prenderà ancora una volta la strada di Monaco di Baviera. I gialloneri sabato scorso c’hanno provato ma il Bayern Monaco ha dimostrato di avere qualcosa in più e l’ha spuntata 3-2 al termine di un match divertente e pieno di capovolgimenti che di fatto ha scritto la parola fine alla corsa per il titolo nel massimo campionato tedesco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach: il tabù ormai è sfatato

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl Bayern Monaco ha di fatto chiuso i conti per la lotta al Meisterschale vincendo il Klassiker in casa del Borussia Dortmund, e oggi apre il...

Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco: si torna a doppia cifraBorussia Dortmund-Bayern Monaco è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv,...

Aggiornamenti e notizie su Pronostico Bayern Monaco.

Temi più discussi: Pronostici Borussia Dortmund - Bayern Monaco: sfida decisiva per il titolo; Bundesliga, Borussia Dortmund – Bayern Monaco: pronostico e dove vederla; Bayern Monaco-Borussia M'gladbach: analisi e probabili formazioni 06/03/2026 Bundesliga; quote Borussia Dortmund Bayern Monaco: il pronostico sui bavaresi.

Pronostici Borussia Dortmund - Bayern Monaco: sfida decisiva per il titoloIn questo articolo si possono trovare i pronostici Borussia Dortmund - Bayern Monaco, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco: si torna a doppia cifraBorussia Dortmund-Bayern Monaco è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Il mio pronostico in base a quello che hanno determinato i sorteggi degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. I quarti di finale per me saranno i seguenti PSG - Liverpool Real Madrid - Bayern Monaco Barcellona - Atletico Madrid Bodo Glimt - Arsenal Semifin - facebook.com facebook