Venerdì 6 marzo 2026 alle 20:30 si gioca il match tra Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach, valido per il venticinquesimo turno di Bundesliga. Il Bayern, dopo aver vinto il Klassiker contro il Borussia Dortmund, si prepara a scendere in campo davanti ai propri tifosi. La partita vede le formazioni scelte dai due allenatori e le quote scommesse sono già disponibili.

Il Bayern Monaco ha di fatto chiuso i conti per la lotta al Meisterschale vincendo il Klassiker in casa del Borussia Dortmund, e oggi apre il venticinquesimo turno di Bundesliga accogliendo in casa il Borussia Monchengladbach. Una gara in puro stile Bayern, con i bavaresi bravi a rimontare lo svantaggio iniziale con la doppietta di Kane e a chiudere la gara nel finale con Kimmich, uno della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Secondo Nicolò Schira, la Juve avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo attaccante italiano Si tratta di Anthony Tagliente, classe 2009 dell’U17 del Parma, già a quota 9 gol e 9 assist Su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund #Ju facebook

